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Adıyaman’da böcek istilası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:41 | Son Güncelleme

Sayıları milyonları bulanan ‘kara’ böceklerin (kırk kanatlar) istilasına uğrayan Adıyaman’da, böcekler vatandaşları tedirgin ediyor.Son 1 haftada yoğun olarak her yerde görülen ‘kara’ böcekler özellikle akşamları ışığın olduğu bölgelere akın ediyor.

Adıyaman’da böcek istilası

Sayıları milyonları bulanan ‘kara’ böceklerin (kırk kanatlar) istilasına uğrayan Adıyaman’da, böcekler vatandaşları tedirgin ediyor.
Son 1 haftada yoğun olarak her yerde görülen ‘kara’ böcekler özellikle akşamları ışığın olduğu bölgelere akın ediyor. Milyonlarca böceğin akınına uğrayan ve vatandaşların tedirgin olduğu bu böceklerin ‘avcı’ böcekler olduğu öğrenildi. Avcı böceklerin hem bitki hem de insanlara zararlı olan böcekleri yediği belirtildi. Kanatlı olan bu böceklerin kısa sürede ormanlık alandan ışığın olduğu kent merkezine gidebildikleri ifade edildi.
Bölgenin en büyük laboratuvarı olan Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bu böcek türleriyle ilgili araştırmalar yapılıyor.

"İnsanlara ve bitkilere zararı yok"
Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Dr. Şaban Karaat, kenti etkisi altına alan böceklerle ilgili bilgi verdi. Dr. Şaban Karaat, Carabidae familyasından avcı (pradütör) böcek olan bu türün ormanlık alanda yoğun olduğunu ancak ışığa yönelmelerinden dolayı kent merkezinde bu böceklerin yoğun olarak görüldüğüne işaret etti. Dr. Şaban Karaat, “Bu böceklerin insanlara veya bitkilere zararı yoktur. Bunların esas görevi çamlarda yoğun bir zarara neden olan çam kese tırtılları olmak üzere kelebekler takımının yavruları ve larvalarıyla beslenmektedir. Herhangi bir bitki veya insan zararlısı değil tam tersine faydalı böceklerdendir. Doğal denge çerçevesinde şuan çam kese tırtıllarının yoğun olması nedeniyle bu yoğunluk oradan gelmektedir. Bu böceklerin en büyük zaafı ışığa yönelimdir. Akşamları yoğun bir şekilde görülmeleri ışığa yönelmelerindendir” diye konuştu.

Adıyaman’da böcek istilası

Adıyaman’da böcek istilası

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