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Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı polisi harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi.

Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı polisi harekete geçirdi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı araçlarda suç unsuruna rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
Olay, öğleden sonra Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ihbar hattını arayan bir kişi, Karadağ Ormanlık alanında park halinde bulunan 2 aracın bomba yüklü olduğunu söyledi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Bölgeyi çembere alan ekiplerin incelediği otomobil ve minibüste herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Araç sahiplerinin ormanlık alanda piknik yaptığını da belirleyen polis, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliği araştırılıyor.

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Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı polisi harekete geçirdiAdıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı polisi harekete geçirdiAdıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı polisi harekete geçirdi

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