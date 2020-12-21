HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman’da boşanma kavgası: 2 yaralı

Adıyaman’da boşanma kavgası: 2 yaralı

21.12.2020 12:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adıyaman’da boşanma kavgası: 2 yaralı

Adıyaman’da, boşanma davası meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 23 Nisan İlkokulu yakınlarında iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Adıyaman’da, boşanma davası meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 23 Nisan İlkokulu yakınlarında iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Hatice Ş., ile Mehmet D. isimli 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Kavgaya karışan 4 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da boşanma kavgası: 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıktı, dolandırıldı!

Koronavirüs testi pozitif çıktı, dolandırıldı!

Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu

100 milyonluk ikramiye kuyruğu

POMEM 8 bin polis alımı başvurusu son gün... Polislik başvurusu nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM başvuru şartları ve ücreti nedir?

Son başvuru günü bugün!

Denizli'de Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Ekrem İmamoğlu'ndan barajlardaki su seviyesine ilişkin kritik açıklama

İmamoğlu'ndan barajlardaki su seviyesine ilişkin kritik açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.