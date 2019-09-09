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Adıyaman'da bulunan ördek figürlü mozaik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

Besni ilçesinde bulunan ördek figürlü mozaik, gün yüzüne çıkarılarak müzeye taşındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan üzerinde ördek figürünün yer aldığı mozaik, müze görevlilerinin yürüttüğü çalışmayla gün yüzüne çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucunda Besni ilçesi Güneykaş köyü kırsalında üzeri doğal sebeplerle açılan ördek figürlü mozaiğin koruma altına alınması için Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada 45 metrekarelik "Cennet Sahnesi"nin tasvir edildiği bin 500 yıllık mozaiği, gün yüzüne çıkardı.

Yetkililer, bir şapelin tabanında yer aldığını belirledikleri mozaiğin, ibadethanenin güney kısmında beş basamaklı merdivenle inilen bir bölümde olduğunu tespit etti.

Mozaikte ördeğin yanı sına geyik, yılan, balık, boğa ve tavus kuşu motiflerinin yanı sıra çeşitli desenler de bulunuyor.

"Cennet tasviri" olarak nitelendirilen mozaikte, geyik ve yılan desenlerinin birbirine yakın ve barış içerisinde olmasının, cennet tasvirinin göstergesi olduğu bildirildi.

Kazılarda ayrıca Bizans dönemine ait 3 sikke ve kapı kilit aksamı bulundu.

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerinin 10 gün süren kazı çalışmaları sonrasında gün yüzüne çıkarılan mozaik, Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılarak Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

18 Ağustos'ta Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Güneykaş köyünde üzerinde ördek figürü bulunan tarihi bir mozaiğe rastlanmıştı.

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