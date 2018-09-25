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Adıyaman'da çaldılar, Osmaniye'de yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da bir iş adamının otomobilinden, içerisinde 25 bin lira para, çek ve kredi kartları olan çantayı çalan 4 şüpheli, Osmaniye'de polis uygulama noktasında yakalandı.

Adıyaman'da çaldılar, Osmaniye'de yakalandılar

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - ADIYAMAN'da bir iş adamının otomobilinden, içerisinde 25 bin lira para, çek ve kredi kartları olan çantayı çalan 4 şüpheli, Osmaniye'de polis uygulama noktasında yakalandı. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan zanlılardan birinin cezaevi firarisi olduğu ve kapkaç suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman'da meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili alınan ihbar sonrasında, kente gelme ihtimaline karşı karayolu ve otoyol üzerinde uygulama başlattı. Belirtilen şüpheli otomobil, E-90 otoyolundaki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, içerisinde 25 bin lira para bulunan çanta ele geçirilirken, D.A.T, H.D, E.Ö. ve B.P. gözaltına alındı. K.U. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi D.A.T. olduğu ve kapkaç suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirendi. Emniyetteki sorguların ardından 4 şüpheli ile çalınan para ve çanta, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi.

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