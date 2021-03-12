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Adıyaman’da çatı uçtu: 1 Ölü

12.03.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak bahçede çalışan bir kişinin ölümüne neden oldu.Adıyaman’da geceden beri etkili olan şiddetli rüzgar, 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak bahçede çalışan bir kişinin ölümüne neden oldu.
Adıyaman’da geceden beri etkili olan şiddetli rüzgar, 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü çatısı saatte ki hızı 32 kilometreye kadar şiddetli rüzgara dayanamadı.
Müdürlüğün çatısı rüzgarla bahçeye uçtu. Bu esnada bahçede duvar yapımında çalışan işçilerin yanında bulunan genç mühendis Mustafa Şimşek’in (22) üzerine düştü. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Vali Mahmut Çuhadar ve Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de olay yerine gelerek bilgi aldı.

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