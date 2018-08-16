HABER

Adıyaman'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, asker de yaralandı.

Adıyaman'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2)

MAhir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, asker de yaralandı.
Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, bu sabah kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 5 asker yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edilirken, yaralı askerler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerden biri, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesi morga konulurken, yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2)Adıyaman'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2)Adıyaman'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2)Adıyaman'da çatışma: 1 şehit, 4 yaralı (2)

PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
Köprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadıKöprüden otoyola atladı, kadın sürücü şok yaşadı
Otomobil hırsızları ateş edilerek yakalandıOtomobil hırsızları ateş edilerek yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.