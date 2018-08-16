Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (3)

ŞEHİT SAYISI 4 OLDU

Adıyaman'da, PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden 3'ü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit sayısının 4'e yükseldiği çatışmada 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan hava desteği sağlandı.

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