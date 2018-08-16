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Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

VALİLİK: 3 ASKER DOST ATEŞİYLE ŞEHİT OLDU Adıyaman Valiliği, 2 gün önce mermer ocağını basan PKK'lı teröristlerle yönelik düzenlenen, 4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili açıklama yaptı.

VALİLİK: 3 ASKER DOST ATEŞİYLE ŞEHİT OLDU
Adıyaman Valiliği, 2 gün önce mermer ocağını basan PKK'lı teröristlerle yönelik düzenlenen, 4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili açıklama yaptı. Askerlerden 1'inin zrhlı aracın geçişi sırasında teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, 3'ünün ise dost ateşi sonucu şehit olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesine diğer güvenlik güçlerine takviye için gelen kahraman jandarmamızın zırhlı aracına, daha önce yola yerleştiren el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 1 kahraman jandarmamız olay yerinde şehit olmuştur. Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz, sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur."
8 KİŞİ GÖZALTINDA
Bu arada Valilik, olayla ilgili 8 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiği bildirildi.

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