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Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

ASKERLERİN ŞEHİT OLDUĞU ARAÇ OLAY YERİNDEN KALDIRILDI Adıyaman'da PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden sonra güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle 3 askerin şehit olduğu sivil arazi aracı ile teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettiği yerdeki inceleme tamamlandı.

Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (5)

ASKERLERİN ŞEHİT OLDUĞU ARAÇ OLAY YERİNDEN KALDIRILDI
Adıyaman'da PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden sonra güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle 3 askerin şehit olduğu sivil arazi aracı ile teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettiği yerdeki inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından arazi aracı, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
OPERASYON SÜRÜYOR
El yapımı patlayıcının infilak etmesinin ardından teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon da devam ediyor. Güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla ve İHA'lar yardımıyla teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışma yürütüyor. Kuyucak köyü girişinde güvenlik noktası oluşturan korucular, köye giriş-çıkan yapan araçları inceleyerek olay yerine sivil girmemesini sağlıyor.

Eyyüp BURUN/ADIYAMAN, (DHA)

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Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (5)Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (5)Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (5)Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (5)

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