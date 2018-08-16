HABER

Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 20:23 | Son Güncelleme

ŞEHİT BABASI: KÜRT'ÜM AMA TÜRK OĞLU TÜRK'ÜM Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan şehit cenazelerinden Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın babası Ekrem Yılmaz, hastane morguna geldi. Baba Yılmaz, morg önünde Türk bayrağını öperek teröre lanet okudu.

Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (6)

ŞEHİT BABASI: KÜRT'ÜM AMA TÜRK OĞLU TÜRK'ÜM
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan şehit cenazelerinden Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın babası Ekrem Yılmaz, hastane morguna geldi. Baba Yılmaz, morg önünde Türk bayrağını öperek teröre lanet okudu. Teröre tepki gösteren Yılmaz, "Bir ölür bin diriliriz. Hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. İçişleri Bakanı ve Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin. Bir ölür, bin diriliriz. Vatan sağolsun. Diyarbakırlıyım, Kürt'üm ama Türk oğlu Türk'üm. Zaza'yım ama kafir değilim. Vatana Kürşat'lar feda olsun."
Toplanan şehit yakınları burada bir süre tekbir getirerek 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı.
ŞEHİT VE YARALI ASKERLERİN AMBULANSA TAŞINMA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden sonra güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle 3 askerin şehit olduğu olay anında şehitve yaralı askerlerin minibüslerle yolda ambulansa taşınma görüntüleri çıktı. Görüntüde askerler vatandaşların da yardımlarıyla ambulanslara taşındığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (6)Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (6)Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (6)

PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
Van'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 12 yaralıVan'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 12 yaralı
Güneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlasıGüneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.