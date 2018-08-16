Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 3 yaralı (6)

ŞEHİT BABASI: KÜRT'ÜM AMA TÜRK OĞLU TÜRK'ÜM
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan şehit cenazelerinden Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın babası Ekrem Yılmaz, hastane morguna geldi. Baba Yılmaz, morg önünde Türk bayrağını öperek teröre lanet okudu. Teröre tepki gösteren Yılmaz, "Bir ölür bin diriliriz. Hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. İçişleri Bakanı ve Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin. Bir ölür, bin diriliriz. Vatan sağolsun. Diyarbakırlıyım, Kürt'üm ama Türk oğlu Türk'üm. Zaza'yım ama kafir değilim. Vatana Kürşat'lar feda olsun."
Toplanan şehit yakınları burada bir süre tekbir getirerek 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı.
ŞEHİT VE YARALI ASKERLERİN AMBULANSA TAŞINMA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden sonra güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle 3 askerin şehit olduğu olay anında şehitve yaralı askerlerin minibüslerle yolda ambulansa taşınma görüntüleri çıktı. Görüntüde askerler vatandaşların da yardımlarıyla ambulanslara taşındığı görülüyor.
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