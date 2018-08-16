Adıyaman'da çatışma: Yaralı askerler var (1)

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.
Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edildi.
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