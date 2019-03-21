Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, jandarma tarafından yapılan huzur denetiminde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 224 personelle yapılan 'huzur' uygulamasında, 5 bin 49 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Uygulamada ayrıca bin 385 araç kontrol edildi, 3 araç trafikten men edildi, sürücülere ise 5 bin 382 lira idari para cezası kesildi.

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