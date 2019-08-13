Adıyaman'da çiftçi, av tüfeğiyle intihar etti

Murat KURT/GERGER (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, çiftçi Yusuf A. (48), başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, dün gece, ilçeye bağlı Gölyurt köyünde meydana geldi. Köyde çiftçilik yapan, 5 çocuk babası Yusuf A., evde herkes uyurken, başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Silah sesini duyan aile bireyleri, odaya girdiğinde, Yusuf A.'yı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken görünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Yusuf A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Yusuf A.'nın cansız bedeni, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, Yusuf A.'nın intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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