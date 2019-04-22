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Adıyaman’da çiğ köfte bu defa bademle yoğruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Etsiz çiğ köftenin tescilini alan ve Türkiye’de en fazla badem yetiştirilen il olan Adıyaman’da çiğ köfte bu defa bademle yoğruldu.Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 4.

Etsiz çiğ köftenin tescilini alan ve Türkiye’de en fazla badem yetiştirilen il olan Adıyaman’da çiğ köfte bu defa bademle yoğruldu.
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 4. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda açtığı stantta davetlilere farklı bir lezzet sundu. Medya Trend Fuar ve Organizasyon tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda bademli çiğ köfte yoğruldu. Etsiz çiğ köftenin tescilini alan ve Türkiye’de çiğköfte pazarının yüzde 90’ını elinde bulunduran Adıyamanlılar, bu kez çiğ köfteyi farklı bir tat ile yoğurdu. Türkiye’de 58 bin 430 dekarlık alanda yetiştirilen badem ağaçları ile birinci sırada olan Adıyaman, badem ve çiğ köfteyi buluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığının etli çiğ köfte satışına izin vermemesi üzerine farklı tatlar ortaya çıkarmaya çalışan Adıyamanlılar, bademli çiğ köfte ve bademli baklava yapmaya başladı. Fuar merkezde yoğrulan bademli çiğ köfte gelen davetlilere dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan tarafından ikram edilen çiğ köfteler çok beğenildi.
Adil Alan, Adıyaman’ın badem diyarı olduğunu belirterek, Kahta ilçesinde 30 bin, Besni ilçesinde 15 bin, Gölbaşı ilçesinde 10, merkez ve diğer ilçelerde ise yaklaşık 4 bin dekarlık alanda badem yetiştirildiğini söyledi.

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