"100 binleri aşan istihdam sağlıyoruz. Hem sanayi sektörüne hem de tarım sektörüne çok büyük katkı sunuyoruz. Çiğ köfte sektörünün yüzde 85'i Adıyamanlılardır." diyen Aybak, dernek olarak çiğ köftenin tescilini Adıyaman'a kazandırdıklarını aktardı.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da çiğ köfte festivalinin Adıyaman'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, festivalin uluslararası boyutlara taşınmasını temenni etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da çiğ köftenin muhabbet ile birlik ve beraberliğe vesile olduğunu dile getirdi.

Adıyaman'dan dalga dalga bu tür festivalleri yayacaklarını aktaran Aydın, "Çiğ köftenin coğrafi işaretini almak çok da kolay olmadı. Çiğ köfte doğduğu topraklardan yeniden yürümeye başlayacak. Yanı başımızda Şanlıurfa etli çiğ köftenin tescilini aldı. Çiğ köfte inşallah kardeşliğimizin de pekişmesine vesile olur." şeklinde konuştu.

Şehirler arası bir rekabetin olmadığını vurgulayan Aydın, "Ancak bir gerçek ki; çiğ köfteyi ticarete kazandıran, dünyaya tanıtan ve 30 bin şubesiyle sektörün yüzde 85'ini oluşturan Adıyaman'dır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman'ın çiğ köfte ile anılan bir şehir olduğunu belirtti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise çiğ köftenin tescilinde emeği geçenler ile bu sektörde çalışanlara Adıyaman'ı Türkiye ve dünyaya tanıttıkları için teşekkür ettiğini aktardı.

Festivalde daha sonra Adıyaman Belediyesinin "Harfane Grubu" konser verdi.

