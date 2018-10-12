Adıyaman'da "Çiğ Köfte Festivali" düzenlendi.
Belediye ve Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) işbirliğiyle Adıyaman Kalesi eteğinde düzenlenen festival, halk oyunları gösterisiyle başladı.
Vatandaşların ilgi gösterdiği festivalde Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, çiğ köfte yoğurdu, vatandaşlara ikram etti.
Festivalde konuşan Vali Nurullah Naci Kalkancı, çiğ köftenin tescillenmesinin önemine değindi.
Çiğ köftenin Adıyaman'ın dünyada tanıtılmasına ciddi katkıda bulunduğunu belirten Kalkancı, festivalin hayırlı olmasını diledi.
ÇİĞDER Başkanı Sait Aybak, Türkiye'de ortalama 30 bin çiğ köfte satış noktasının bulunduğunu söyledi.
"100 binleri aşan istihdam sağlıyoruz. Hem sanayi sektörüne hem de tarım sektörüne çok büyük katkı sunuyoruz. Çiğ köfte sektörünün yüzde 85'i Adıyamanlılardır." diyen Aybak, dernek olarak çiğ köftenin tescilini Adıyaman'a kazandırdıklarını aktardı.
Aybak, çiğ köfteyi Bakanlık genelgesi doğrultusunda ürettiklerini anlatarak, böylece sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunduklarını belirtti.
Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da çiğ köfte festivalinin Adıyaman'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, festivalin uluslararası boyutlara taşınmasını temenni etti.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da çiğ köftenin muhabbet ile birlik ve beraberliğe vesile olduğunu dile getirdi.
Adıyaman'dan dalga dalga bu tür festivalleri yayacaklarını aktaran Aydın, "Çiğ köftenin coğrafi işaretini almak çok da kolay olmadı. Çiğ köfte doğduğu topraklardan yeniden yürümeye başlayacak. Yanı başımızda Şanlıurfa etli çiğ köftenin tescilini aldı. Çiğ köfte inşallah kardeşliğimizin de pekişmesine vesile olur." şeklinde konuştu.
Şehirler arası bir rekabetin olmadığını vurgulayan Aydın, "Ancak bir gerçek ki; çiğ köfteyi ticarete kazandıran, dünyaya tanıtan ve 30 bin şubesiyle sektörün yüzde 85'ini oluşturan Adıyaman'dır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman'ın çiğ köfte ile anılan bir şehir olduğunu belirtti.
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise çiğ köftenin tescilinde emeği geçenler ile bu sektörde çalışanlara Adıyaman'ı Türkiye ve dünyaya tanıttıkları için teşekkür ettiğini aktardı.
Festivalde daha sonra Adıyaman Belediyesinin "Harfane Grubu" konser verdi.
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