Adıyaman'da "Çiğ Köfte Festivali" kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Adıyaman'da konser verdi.
Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çiğ Köfte Festivali etkinlikleri kapsamında, sanatçı Zara, Altınşehir Mahallesi'ndeki Mansur Yardımcı Stadyumu'nda hayranları ile buluştu.
Zara, konser boyunca seslendirdiği türkü ve şarkıları, konsere katılan binlerce Adıyamanlı hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde söyledi.
Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Zara'yı Adıyaman'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Kutlu, Zara'ya, çiğ köfte leğenini temsil eden plaket ile çiçek hediye etti.
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