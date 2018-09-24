Adıyaman'da cinayet

Adıyaman'da bir kişi, tartıştığı imam nikahlı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Güzelyurt köyünde yaşayan B.A, henüz belirlenemeyen bir nedenle imam nikahlı eşi Emine Ö. (60) ve oğlu Enes A. (19) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, eşi ve oğlunu üzerinde taşıdığı tabancayla vurdu.
Silah sesini duyan ailenin yakınları eve geldiklerinde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Emine Ö. ve oğlunun cenazeleri Adıyaman Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Enes A'nın bu yıl Iğdır Üniversitesini kazandığı ve yarın bu kente gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.
Öte yandan, B.A'nın yaklaşık 20 yıl önce de eski eşi ile oğlunu öldürdüğü ve uzun yıllar cezaevinde yattığı iddia edildi.
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