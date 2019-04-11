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Adıyaman'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:49 | Son Güncelleme

Besni ilçesinde bir kadın, eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kadın, eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Topkapı köyünde Şaban Yalçın'ın yatakta kan içinde olduğunu gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, sert bir cisimle başından darbe alan ve kulakları kesilen Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalçın'ın cesedi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, Dursun Yalçın'ı, eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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