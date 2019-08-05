Adıyaman’da, cinayet zanlısı tutuklandı

Adıyaman’da 13 yaşındaki çocuğu öldüren ve daha sonra tarla kenarına bırakan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra cesedine ulaşılan Hüseyin Nasrullah Çelik’i (13) öldürdüğü iddiasıyla Antalya’da yakalanan Abdurrahman Murat Ç., cinayeti işlediğini itiraf etti.

Antalya’da işlemleri tamamlanan ve Adıyaman’a getirilen cinayet zanlısı, sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



