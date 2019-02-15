Adıyaman'da 'cıva' ile oynayan 27 öğrencide 'zehirlenme' tespit edildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva ile temas ettikten sonra rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan 34 ortaokul öğrencisinden 27'sinin cıva zehirlenmesine maruz kaldığı belirlendi. Öğrencilerin hastanede tedavilerinin süreceği belirtildi. Diğer 7 öğrencinin taburcu edildiği, dezenfeksiyon işlemleri için 1 gün tatil edilen okulda eğitime yeniden başlandığı bildirildi.

Olay, geçen çarşamba günü Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Öğrenciler evlerine gittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek çocuklarının tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Ailelerin durumlarını sorduğu öğrencilerden 34'ü, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söyleyince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Öğrencilerden alınan kan örnekleri, Ankara'ya gönderildi. Burada yapılan tahlillerde 27 öğrencinin cıva zehirlenmesine maruz kaldığı ve tedavi görmeleri gerektiği belirlendi.

AMBULANS UÇAKLA ANTİDOT GETİRİLDİ

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan'ın koordinasyonu ile Ankara'dan ambulans uçakla antidot (panzehir) getirilerek öğrencilerin tedavisinde kullanılmaya başlandı. Gözetim altında tutulan 27 öğrencinin eğitimlerinin aksamaması için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenler hastanedeki tedavi sürecinde öğrencilere eğitim verecek.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, "Ayın 13'ünde Adıyaman'daki bir ortaokulda çocuklardan birinin okula cıva getirmesi sonucu sınıfta 33 öğrencinin cıva ile temas ettiğini öğrendim. Milli Eğitimle görüşüp, çocukların aileleriyle görüşüp, hastaneye getirdik. Çocuklar müşahede altına alındı. Yaptığımız kan tahlillerini Ankara'ya gönderdik, dün sonuçları aldık, çocuklardan 27 tanesinin tedavi edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Dün akşam Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Valimiz de iletişimde bulunarak ambulans uçakla antidotları getirdik. Bugün çocukların tedavisi başlandı. 5 günlük bir tedavi alacaklar. Hepsinin genel durumu iyi. Takiplerinde problem olursa hastanemizde gerekli işlemler yapılacak. Bu 5 günlük süreç içerisinde 3'üncü gününde tekrar kan tahlili alıp gönderilecek. Gönderdiğimiz kan sonuçlarına göre tedavileri tekrardan belirlenecek. Şu an genel durumları iyi, aileler ile görüşüldü. Milli Eğitim Müdürümüzle de görüşüldü. Çocuklar hastanede kaldıkları sürede öğretmen görevlendirilecek, çocukların eğitimi hastanede devam edecek. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

OKUL VE EVLERDE TEMİZLİK YAPILDI

Olayın ardından AFAD ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle okul ve öğrencilerin yaşadığı evlerde cıva arayarak inceleme yaptı. Polisin önlem aldığı okulda Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de dezenfeksiyon işlemi yaptı. Çalışmaların ardından okulda bugün yeniden eğitime başlandı.