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Adıyaman'da 'civa' ile oynayan 34 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 23:28 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği civa dolu kutuyla oynayan 34 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği civa dolu kutuyla oynayan 34 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Türkiye Petrolleri Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula civa dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Okul bittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen 24 öğrenci mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söylemesi üzerine tedaviye alındı.

Hastanede tedavi gören bir öğrenci, “Bir arkadaşımız civa getirdi bizde oynadık. Daha sonra müdürümüz ailelerimize haber verdi. Bizde hastaneye geldik. Gelmeden önce baş dönmesi ve bulantı oldu. Şimdi tedavi altındayız” dedi.

Çocuğunu hastaneye getiren bir öğrenci velisi, okul müdürünün kendilerine mesaj attığını söyleyerek, “Okul müdürünün bizlere mesaj atması ile hiç zaman kaybetmeden buraya geldik. Bir öğrenci civa isminde bir kimyasal madde getirmiş. Sınıfta bulunan herkes oynamış bu madde ile. Şu anda çocuğumuz tedavi altında durumları iyi” diye konuştu.

10 öğrencinin ise tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.

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