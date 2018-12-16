Adıyaman'da çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 12 yaşındaki Mustafa Muhammed Elşeyh yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, öğleden sonra, Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 KC 366 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Mustafa Muhammed Elşeyh'e çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, yaralanan Elşeyh, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elşeyh'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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