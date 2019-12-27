Adıyaman'da çöken bina, kontrollü yıkıldı

Mustafa KANLI- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, daha önce tahliye edilen ve önceki gün 1'inci katı çöken 4 katlı bina, kontrollü olarak yıkıldı.

Olay, 22 Ekim'de, Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tileklioğlu'na ait 4 katlı binadan gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, binada inceleme yaparak, toprak kayması meydana geldiğini belirledi. Apartmanda oturan Suriyeli aileler, ekiplerce dışarı çıkarılıp, güvenli bölgeye taşındı. Önceki gün etkili olan yağmur nedeniyle binanın 1'inci katında çökme meydana geldi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, bina çevresinde güvenlik önemli alarak, yakınına kimseyi yaklaştırmadı.

Besni Belediyesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde ise çevresinde güvenlik önlemi aldığı 4 katlı binayı kontrollü olarak yıktı. Ekipler, daha sonra molozların taşınması için çalışma başlattı.

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