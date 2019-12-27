HABER
  4. Adıyaman'da çöken bina, kontrollü yıkıldı

Adıyaman'da çöken bina, kontrollü yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, daha önce tahliye edilen ve önceki gün 1'inci katı çöken 4 katlı bina, kontrollü olarak yıkıldı.  Olay, 22 Ekim'de, Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa KANLI- Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, daha önce tahliye edilen ve önceki gün 1'inci katı çöken 4 katlı bina, kontrollü olarak yıkıldı.
Olay, 22 Ekim'de, Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tileklioğlu'na ait 4 katlı binadan gelen sesler nedeniyle Besni Belediyesi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, binada inceleme yaparak, toprak kayması meydana geldiğini belirledi. Apartmanda oturan Suriyeli aileler, ekiplerce dışarı çıkarılıp, güvenli bölgeye taşındı. Önceki gün etkili olan yağmur nedeniyle binanın 1'inci katında çökme meydana geldi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, bina çevresinde güvenlik önemli alarak, yakınına kimseyi yaklaştırmadı.
Besni Belediyesi ekipleri, bugün sabah saatlerinde ise çevresinde güvenlik önlemi aldığı 4 katlı binayı kontrollü olarak yıktı. Ekipler, daha sonra molozların taşınması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Jandarmanın titiz çalışması, ölümlü kazaya neden olan sürücüyü yakalattıJandarmanın titiz çalışması, ölümlü kazaya neden olan sürücüyü yakalattı
Her yolu denediler ama polisten kaçamadılarHer yolu denediler ama polisten kaçamadılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız kaçırmaya gelenlere kurşun yağmuru! Yaralılar var

Kız kaçırmaya gelenlere kurşun yağmuru!

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Yılbaşı öncesi Balıkesir'de DEAŞ operasyonu! Aralarında bomba uzmanı da var

Yılbaşı öncesi kritik DEAŞ operasyonu!

Karabük'te halk otobüsünden düşen kadın hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen kadın hayatını kaybetti

Okul çıkışı eve gitmeyen Tolga her yerde aranıyor

Bir il Tolga'yı arıyor...

Son dakika: Wikipedia açılıyor

Wikipedia açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.