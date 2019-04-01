HABER

Adıyaman'da, 'cumhur ittifakı' 8 ilçeden 4'ünü kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' 8 ilçenin 4'ünü kazanırken, 2 ilçe 'millet ittifakı', 1 ilçe SP, 1 ilçe ise bağımsız olarak seçime giren adayların oldu.

Adıyaman'da, 'cumhur ittifakı' 8 ilçeden 4'ünü kazandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı' 8 ilçenin 4'ünü kazanırken, 2 ilçe 'millet ittifakı', 1 ilçe SP, 1 ilçe ise bağımsız olarak seçime giren adayların oldu.
Adıyaman'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 405 bin 579 seçmen, 1550 sandığa giderek, tercihlerini yaptı. Sandıkların tamamının açıldığı kentte resmi olmayan sonuçlara göre, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na 'cumhur ittifakı' adayı olan AK Parti'li Süleyman Kılınç seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, kentin ilçelerinde yeni başkanlar, şu isimlerden oluştu:
"Çelikhan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Bulut, Gerger Belediye Başkanı AK Parti'li Erkan Aksoy, Samsat Belediye Başkanı AK Parti'li Halil Fırat, Besni Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Emre, Gölbaşı Belediye Başkanı CHP'li İskender Yıldırım, Tut Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kılıç, Kahta Belediye Başkanı SP'li Yusuf Turalı, Sincik Belediye Başkanı bağımsız aday Mehmet Buz."
Kentteki belde belediye başkanları ise şu isimlerden oluştu:
"Köseceli Belediye Başkanı AK Parti'li Kerim Durğut, Balkar Belediye Başkanı AK Parti'li Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı AK Parti'li Mahmut Turan, Akıncılar Belediye Başkanı AK Parti'li İsmet Çetinkaya, Bölükyayla Belediye Başkanı AK Parti'li Ramazan Yavuz, İnlice Belediye Başkanı MHP'li Abubekir Ümürhan, Çakırhüyük Belediye Başkanı MHP'li Miktat Çetinkaya, Kesmetepe Belediye Başkanı CHP'li Hasan Koca, Harmanlı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Değirmenci, Şambayat Belediye Başkanı CHP'li Nejdet Arıcı, Yaylakonak Belediye Başkanı CHP'li Abuzer Aydın, Pınarbaşı Belediye Başkanı CHP'li Mahmut Alan, Suvarlı Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mikail Ağır, Kömür Belediye Başkanı HDP'li Erkan Karataş."

​FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da, 'cumhur ittifakı' 8 ilçeden 4'ünü kazandıAdıyaman'da, 'cumhur ittifakı' 8 ilçeden 4'ünü kazandıAdıyaman'da, 'cumhur ittifakı' 8 ilçeden 4'ünü kazandıAdıyaman'da, 'cumhur ittifakı' 8 ilçeden 4'ünü kazandı

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Kemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandıKemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandı
Öcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandıÖcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandı

En Çok Okunan Haberler

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.