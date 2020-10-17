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Adıyaman’da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen DAEŞ operasyonunda yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mehmet Akif Mahallesinde bulunan ve DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen Ö.Y., isimli şahsın evine operasyon yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen DAEŞ operasyonunda yakalanan 1 kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mehmet Akif Mahallesinde bulunan ve DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen Ö.Y., isimli şahsın evine operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan şahıs emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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