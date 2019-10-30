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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 18:04 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Ö.S (32) ve M.H.E (32). gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada örgütsel dokümanların ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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