Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Ö.S (32) ve M.H.E (32). gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada örgütsel dokümanların ele geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

