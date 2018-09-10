Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan K.K., İ.İ., M.U. ve G.T.'yi evlerinde operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar
Yerel seçim sonu dikkat çeken iddia: 9 belediyeyi kaybedebiliriz
Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti
New York Times gazetesi yazdı: ABD 17 yıldır Afganistan konusunda yalan söylüyor
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum