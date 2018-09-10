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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 08:50 | Son Güncelleme

ADIYAMAN polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan K.K., İ.İ., M.U. ve G.T.'yi evlerinde operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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