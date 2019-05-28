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Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu düşünülen 9 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ’la bağlantısı olduğu düşünülen kişilere yönelik yakalama çalışması başlattı.

Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adıyaman’da yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu düşünülen 9 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ’la bağlantısı olduğu düşünülen kişilere yönelik yakalama çalışması başlattı. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları düşünülen Irak uyruklu 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, yakınları Adıyaman Valiliği önünde toplanarak konuyla ilgili bilgi almak istedi. Kendi aralarında temsilciler seçen aileler, daha sonra yetkililerle yaptıkları görüşmelerin ardından Adıyaman Valiliği binası önünden olaysız şekilde ayrıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

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