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Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan ve Adıyaman'da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Demet Taşar (25), tutuklu yargılanan DEAŞ üyesi Ayşenur İnci'nin verdiği ifade doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan ve Adıyaman'da çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen Demet Taşar (25), tutuklu yargılanan DEAŞ üyesi Ayşenur İnci'nin verdiği ifade doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İçişleri Bakanlığının 'Terörden Arananlar Listesi Mavi Kategori'de 1 milyon 500 bin lira ödülle aranırken 15 Aralık 2018'de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü DEAŞ mensubu Ayşenur İnci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayşenur İnci'nin ifadeleri doğrultusunda Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği, geçen yıl Ceylanpınar'da sınırı geçerek güvenlik güçlerine teslim olan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen Demet Taşar hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarttı.
Polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile evinde gözaltına alınan Taşar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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