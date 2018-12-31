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Adıyaman'da DEAŞ'lı kadın terörist itiraz üzerine tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 10:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra getirildiği Adıyaman'da mahkemece serbest bırakılan DEAŞ'lı kadın terörist Ayşenur İnci, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra getirildiği Adıyaman'da mahkemece serbest bırakılan DEAŞ'lı kadın terörist Ayşenur İnci, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Adıyaman'a getirilen DEAŞ'lı kadın terörist Ayşenur İnci'nin, 19 Aralık'ta sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, İnci hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Kent merkezindeki evinde gözaltına alınan İnci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci (24), 30 Ekim 2014'te Adıyaman'daki evinden ayrılmış, babası kızının kaybolduğuna ilişkin emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için yaptığı çalışma kapsamında evden kaçan İnci'nin Suriye'ye bağlı Mayadin bölgesinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.

İnci, yaklaşık 2 yıl önce teslim olmak üzere Türkiye'ye giriş yapacağı esnada Suriye sınırında terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından kaçırılarak örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına götürülmüştü.

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci, 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Adıyaman'a getirilen zanlı, 19 Aralık'ta nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Adıyaman Ayşenur İnci Cumhuriyet Başsavcılığı DEAŞ'lı kadın tutuklama

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