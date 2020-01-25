Adıyaman'da deprem sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Sincik ilçesine bağlı İnlice köyünde yaşayan bedensel engelli Mehmet Çetin, deprem sırasında evinde kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çetin'i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Vali Pekmez, ziyarette deprem esnasında Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evinin balkonundan atlayarak yaralanan Hidayet Yılmaz ile bir süre sohbet ederek bir isteğinin olup olmadığını sordu.

Öte yandan, Adıyaman şehir merkezindeki Ulucami Mahallesi'nde tek katlı bir evin odunluk kısmında deprem sonrası göçük meydana geldi.

Bu arada, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Yenibardak köyünde deprem esnasında 3 toprak evin çökmesi sonucu 7 kişinin yaralandığını belirterek, "İlçe ile bağlı köylerde toplamda 125 hasarlı ev bulunuyor. Ekipler, hasar tespiti yapacak ayrıca yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların durumları gayet iyi. Şu an için başka bir sıkıntı bulunmuyor." dedi.

