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Adıyaman'da, devrilen otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da, devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece merkeze bağlı Paşa Merası köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Alican Ulaş (21) yönetimindeki 02 HF 097 plakalı otomobil, kontrolden çıktı ve takla atarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Ulaş, çağırılan ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Ulaş'ın cesedi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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