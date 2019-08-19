HABER

Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 19:24 | Son Güncelleme

Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Kodak'ın (32) kullandığı 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Hasan Kodak (30) idaresindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç, düğün konvoyunu takip ederken Kahta-Siverek Karayolu 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Muhammed Emin Kodak (1), Ali Kodak (3), Esmanur Kodak (4), Sevgi Beyazkaya (20), Mehmet Özbey (20), Hüsna Kodak (27), Bayram Turan (18), Tevhide Işık (76) ve Adile Kodak (34) yaralandı.

Oolay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERBin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...Bin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...
Yıldırım: “Devletle inatlaşılmaz”Yıldırım: “Devletle inatlaşılmaz”
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta ATM dolandırıcılığıGÜNCELLEME - Zonguldak'ta ATM dolandırıcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kahta siverek düğün konvoy kaza 11 yaralı

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

AK Partili iki milletvekili trafik kazası geçirdi

AK Partili iki milletvekili trafik kazası geçirdi

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Eminönü'ndeki alt geçidin su altında kalması saniye saniye görüntülendi

Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi

Salda Gölü davasında karar!

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kaza geçirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

İzmir'de dün başlayan yangın yayılmaya devam ediyor

Dün başladı, durdurulamıyor! Tedirgin bekleyiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.