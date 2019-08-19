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Adıyaman’da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 20:38 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı.

Adıyaman’da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde düğün konvoyunda iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğu çocuk ve kadın 12 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 15’nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde konvoy yaparak ilerleyen Hasan Kodak (30) yönetimindeki 55 ABL 512 plakalı otomobil ile Süleyman Kodak yönetimindeki 34 NTP 47 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Muhammed Emin Kodak (1), Ali Kodak (3), Esmanur Kodak (4), Adile Kodak (34), Hüsna Kodak (27), Süleyman Kodak (32) Hasan Kodak (30), Tevhide Işık (76), Sevgi Beyazkaya (20), Mehmet Özbey (29), Bayram Turan (18)yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman’da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralıAdıyaman’da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralıAdıyaman’da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralıAdıyaman’da düğün konvoyunda kaza: 12 yaralı

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