Adıyaman'da düğünde havaya ateş eden iki kişi yakalandı

Adıyaman'da düğünde havaya ateş ettikleri iddiasıyla iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün merkeze bağlı Çemberlitaş köyündeki düğünlerde havaya ateş edildiği bilgisi üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin de katıldığı operasyonda, havaya ateş ettiği tespit edilen iki kişi adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda ikisi kurusıkıdan çevrilme 3 tabanca, av tüfeği, el yapımı kılıç, pala ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü bildirildi.

