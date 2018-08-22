Adıyaman'da düğünde kavga: 8 yaralı

Adıyaman'da bir düğünde çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski İl Sağlık Müdürlüğü binası yakınlarındaki bir düğünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, iki grup birbirine sopa ve taşla saldırdı.

Kavgada, A.Ü. isimli kadın ile D.Ş, A.Ç, M.Ü, M.Ü, Y.Ü, A.Ü. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

