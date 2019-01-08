HABER

Adıyaman'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Gerger ve Çelikhan ilçelerinde eğitime bugün ara verildi

Adıyaman'ın Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İlçelerdeki kar nedeniyle ulaşım ve eğitimde olumsuzluklar yaşanıyor.

Gerger İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Erek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede süren kar yağışı nedeniyle tüm okulların bugün tatil edildiğini söyledi.

Çelikhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise ilçede yoğun kar yağışından dolayı tüm okulların bugün tatil olduğunu kaydetti.

Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...Röntgen filmlerinden öyle şeyler çıktı ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı vefat ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı vefat etti
Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınızBaşkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çelikhan eğitim gerger kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı! TÜKOV Başkanı'ndan büyük vurgun

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı!

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelere dikkat!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Devam edecek...

Üniversite öğrencilerinin kar topu savaşı! Önce halay çektiler, sonra da...

Üniversite öğrencilerinin halaylı kar topu savaşı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.