Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Yahya Zengin (36), Göçeri köyü yakınlarındaki arızayı gidermek için yüksek gerilim hattına müdahale ettiği sırada akıma kapılarak düştü.

112 Acil Servis ekibince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Zengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zengin'in cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

