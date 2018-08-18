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Adıyaman'da esnaftan Mehmetçik'e ücretsiz yemek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

Adıyaman'da esnaftan Mehmetçik'e ücretsiz yemek

Adıyaman'da bir esnaf, Mehmetçik'e ücretsiz yemek veriyor.

Kebap ustası Erkan Türkoğlu, Altınşehir Mahallesi'ndeki iş yerinde kentte görev yapan askerlere yiyecek ve içecek ikram ediyor.

Türkoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır Adıyaman'da esnaf olduğunu ve Altınşehir Mahallesi'nde kebap ve çiğ köfte yapıp sattığını söyledi.

Kentte iki gün önce 4 şehit verildiğini anımsatan Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Ayrıca yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah Rabbim, böyle bir acıyı bir daha bize yaşatmaz. Türk milleti olarak devlet ve milletimizin arkasında duracağız. Bizler yaşamak için değil, ölmek için yaşıyoruz. Şehitlik, bizim için çok yüce bir mertebe. Adıyaman'da 4 şehidimizin ardından tüm Mehmetçiklerimize iş yerimde ücretsiz yemek hizmeti veriyorum."

Şehitler için çok üzüldüğünü ifade eden Türkoğlu, askerlere ikramda bulunarak moral vermek istediğini dile getirdi.

Türkoğlu, şehitliğin en yüksek mertebe olduğuna dikkati çekerek, askerlere bir bardak bile su ikram etmenin kendisi için şeref olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman bir esnaf Mehmetçiğe destek

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