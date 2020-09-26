HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman’da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu

Adıyaman’da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Adıyaman’da etkisiz hale getirilen 1 teröristin kimliğinin belli olduğu öğrenildi.Geçtiğimiz hafta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yıldırım-5 Amanos operasyonu kapsamında Adıyaman Merkeze bağlı Yedioluk köyü kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Suriye Afrin doğumlu Serhat Tolhindan kod adlı Basit Hüseyin olduğu öğrenildi.Operasyon sonrasında etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kesin kimlik tespitinin yapılması için gönderilmişti.

Adıyaman’da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu

Geçtiğimiz hafta Adıyaman’da etkisiz hale getirilen 1 teröristin kimliğinin belli olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yıldırım-5 Amanos operasyonu kapsamında Adıyaman Merkeze bağlı Yedioluk köyü kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Suriye Afrin doğumlu Serhat Tolhindan kod adlı Basit Hüseyin olduğu öğrenildi.
Operasyon sonrasında etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kesin kimlik tespitinin yapılması için gönderilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Ülkeyi sarsan haber! Askeri uçak düştü: 25 ölü
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Diğer Haberler
Elmalı Barajı'nın rengi yeşile döndü! Vatandaşlar tedirgin
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Rengi yeşile döndü
Zonguldak'ta korkunç olay! Kale direğine bağlayıp, 3 saat boyunca işkence yaptılar
Kale direğine bağlayıp saatlerce işkence yaptılar
Taksim Camii’nin yüzde 80’i tamamlandı
Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı
Cenaze aracı sürücüsünü vuran kişi: 'Etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi, vurdum"
Cenaze aracı sürücüsünü vuran kişi: 'Etek giydireceğim’ diyerek silah gösterdi, vurdum"
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Sular ne zaman gelecek? 26 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.