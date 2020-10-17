HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman’da ev alev alev yandı

Adıyaman’da ev alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 17:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’da iki katlı bir evde elektrikten kaynaklı çıkan yangın, korku dolu dakikalara neden oldu.Yangın, Sümerevler Mahallesi 1712 sokakta bulunan İbrahim Taştan’a ait evde çıktı.

Adıyaman’da iki katlı bir evde elektrikten kaynaklı çıkan yangın, korku dolu dakikalara neden oldu.
Yangın, Sümerevler Mahallesi 1712 sokakta bulunan İbrahim Taştan’a ait evde çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı esnada modemi besleyen şarj cihazının kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın bir anda büyüdü. Dumanlar tüm evi kaplarken, mahalle sakinleri yangını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın çıkan evin karşı dairesinde oturan kişiler kendilerini dışarı attı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülen yangında büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...Doktorlar şaştı kaldı! Henüz 1 yaşında...
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 2 ölü 6'sı ağır 20 yaralıDiyarbakır'da katliam gibi kaza! 2 ölü 6'sı ağır 20 yaralı
Haftada bir defa bunu yaparsanız erken ölmezsiniz! Haftada bir defa bunu yaparsanız erken ölmezsiniz!
1/
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Azerbaycan Ermenistan'dan intikamını böyle aldı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Diğer Haberler
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 2 ölü 6'sı ağır 20 yaralı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! 2 ölü 6'sı ağır 20 yaralı
Köprübaşı Belediye Başkanı Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı
AK Partili Başkan Topuz ve ailesi koronavirüse yakalandı
Sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor!
11 ilde sayı 57 oldu!
Taksim'de maske denetimi
Taksim'de maske denetimi
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Altın dişlerini bile aldılar ama suçüstü yakalandılar
Soma’da maden işletmesi müdürü bıçaklı saldırıda öldürüldü
Soma'da maden işletmesi müdürü öldürüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.