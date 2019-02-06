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Adıyaman’da ev hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yapan 3’ü kadın 4 şahıs, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe merkezinde bir eve girerek 26 bin TL çalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Adıyaman’da ev hırsızları yakalandı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bir eve girerek hırsızlık yapan 3’ü kadın 4 şahıs, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe merkezinde bir eve girerek 26 bin TL çalan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Gerger İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde G.M., İ.K., A.G., Ş.G. ve T.G. isimli 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 3’ü kadın 4 şahsın üzerinde evden çalınan nakit paralar, 4 adet çeyrek altın, 3 adet altın küpe, 1 adet altın kolye, yüzük, küpe, bilezik, çeyrek altınlar ve değeri yüksek olan 1 adet cep telefonu ele geçildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şahıs daha sonra Gerger İlçe Adliyesine sevk edildi.
Soyulan evin sahibi şahısların yakalanmasında büyük çaba sarf eden Gerger İlçe Emniyet Müdürü Hasan Yücesoy’a ve emeği geçen bütün polislere teşekkür etti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da ev hırsızları yakalandı

Adıyaman’da ev hırsızları yakalandı

Adıyaman’da ev hırsızları yakalandı

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