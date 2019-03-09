Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre Aşağı Azaplı Köyü'nde, Kadir Suçağı'na ait evde yangın çıktı. Yangına elektrikli sobanın devrilmesinin neden olduğu iddia edildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ev sahibi Kadir Suçağı ile komşuları Fındık Sakine, Ertuğrul Aygır ve Fikriye Tosun dumandan etkilendi.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla evden çıkarılan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişi, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

