Adıyaman'da ev yangını

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. Karapınar Mahallesi'nde Murat Yaşar'a ait 5 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenler yangını itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında Murat ve eşi Eylem Yaşar dumandan etkilendi. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, evde büyük çapta hasara neden oldu.

