Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

​Karapınar Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katında oturan Yaşar ailesinin mutfağında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, binayı tahliye ederken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen Murat ve eşi Eylem Yaşar çifti, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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