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Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında E.G.

Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında E.G. ve R.G. çifti gözaltına alındı.
Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen ve haklarında yakalama kararı bulunan E.G. ve eşi R.G., Yeşilyurt Mahallesi'nde saklandıkları evde jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri yapılan FETÖ şüphelisi çiftin, Muğla'ya gönderileceği belirtildi.

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