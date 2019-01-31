Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında E.G. ve R.G. çifti gözaltına alındı.
Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen ve haklarında yakalama kararı bulunan E.G. ve eşi R.G., Yeşilyurt Mahallesi'nde saklandıkları evde jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri yapılan FETÖ şüphelisi çiftin, Muğla'ya gönderileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı
İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
İngiltere 17 yaşındaki Nedim'i konuşuyor
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum