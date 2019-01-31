Adıyaman'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında E.G. ve R.G. çifti gözaltına alındı. Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen ve haklarında yakalama kararı bulunan E.G. ve eşi R.G., Yeşilyurt Mahallesi'nde saklandıkları evde jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri yapılan FETÖ şüphelisi çiftin, Muğla'ya gönderileceği belirtildi.

