Adıyaman'da FETÖ operasyonuna 6 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından 7 Nisan'da Adıyaman, Şanlıurfa, Nevşehir, Gaziantep, Bursa, Elazığ ve Bolu'da daha önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında KHK ile farklı kamu kuruluşlarından ihraç edilenlerin de bulunduğu O.A., O.B., M.B., H.Y., D.Ç., İ.O., G.O., F.C., A.K., Z.Ö., M.K., M.T., H.O. ve G.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan 14 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.A., H.Y., D.Ç., O.B., M.B. ve İ.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adresinde bulunamayan G.Ç.'nin ise yakalanması için çalışma sürdürüldüğü bildirildi.



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